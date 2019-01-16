Eyaletin iletişim ofisinden yapılan açıklamada, Wollega bölgesi ve çevresinde aralarında Etiyopya Ticari Bankası (CBE), Oromiya Kooperatif Bankası ve Oromiya Kredi ve Tasarruf Bankasının da olduğu, kamu ve özel sektöre ait 18 bankanın soyulduğu belirtildi.

Silahlı kişilerin bölgede kamu ile özel mülklere de zarar verdiği, yol kestiği aktarılan açıklamada, halkın ve hükümetin bu kişilerin adalet önüne çıkarılması için iş birliği yaptığı belirtildi.

Yerel medyada, geçen hafta baş gösteren soygun olaylarından ordunun silahsızlanması için operasyon başlattığı Oromo Kurtuluş Cephesi (OLF) üyeleri sorumlu tutulmuştu.

Kaynak: AA