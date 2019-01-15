Dünya
AB Komisyonu Başkanı Juncker: İngiltere'nin en kısa zamanda niyetine açıklık getirmesini talep ediyorum
15 Ocak 2019 Salı 23:13 - Son Güncelleme 15 Ocak 2019 Salı 23:21
AB Komisyonu Başkanı Juncker, Brexit oylaması ile ilgili, "İngiltere'nin en kısa zamanda niyetine açıklık getirmesini talep ediyorum" dedi.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'deki Brexit oylaması ile ilgili, "İngiltere'nin en kısa zamanda niyetine açıklık getirmesini talep ediyorum. İngiltere'nin (AB'den) anlaşmasız ayrılma riski bu akşamki oylama ile artmıştır" dedi.
Kaynak: AA
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