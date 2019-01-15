Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'deki Brexit oylaması ile ilgili, "İngiltere'nin en kısa zamanda niyetine açıklık getirmesini talep ediyorum. İngiltere'nin (AB'den) anlaşmasız ayrılma riski bu akşamki oylama ile artmıştır" dedi.

Kaynak: AA