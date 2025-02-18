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Dünya
AA 18.02.2025 09:59

Brent petrolün varili 75,21 dolardan işlem görüyor

Dün 75,12 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,05 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artarak 75,21 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,47 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varili 75,21 dolardan işlem görüyor

Petrol fiyatları, Çin'in özel sektöre yönelik ekonomi politikaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri ve OPEC+ grubunun arz planları gibi faktörlerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, özel sektörün geliştirilmesine yönelik hükümet desteğinin süreceğini ancak yasa dışı faaliyetlere karşı yaptırımların devam edeceğini açıkladı.

Şi, özel sektörün karşılaştığı güçlüklerin ve sınamaların sanayideki dönüşümden ve yeniden yapılanmadan kaynaklandığını, bunların uzun vadeli değil, geçici olduğunu ve üstesinden gelinebileceğini dile getirdi.

Uzmanlar, Çin'in ABD'nin gümrük vergisi yaptırımlarından en hafif şekilde etkilenmek için özel sektör rekabetçiliğini artırmaya çalıştığını ifade ediyor. Ancak, Çin ekonomisine ilişkin belirsizlikler, küresel petrol talebi açısından risk oluşturuyor.

Öte yandan, Fed'in bu yıl toplamda iki kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Uzmanlar, faizlerin düşmesinin zayıflayan dolar ve artan ekonomik aktiviteyle birleşerek petrol fiyatlarını yukarı çekebileceğini öngörüyor.

Doların değer kaybetmesi, petrolü diğer para birimleriyle işlem yapan alıcılar için daha erişilebilir hale getirirken, ekonomik büyümeyi teşvik eden faiz indirimlerinin sanayi üretimi ve ulaşım gibi petrol tüketiminin yoğun olduğu sektörlerde talebi artırabileceği değerlendiriliyor.

OPEC+ ülkelerinin nisan itibarıyla petrol arzını artırma planının piyasalarda arz fazlası yaratmasından endişe ediliyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin ilerlemesi halinde Rus petrolünün yeniden resmi pazarlara dönüş yapabileceği ihtimali de fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya ile müzakerelere başladıklarını duyurdu. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakında görüşebileceğini söyledi. İlk temasların Suudi Arabistan'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,71 doların direnç, 71,95 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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