Hamileyken emojiyle işten çıkarılan kadına 94 bin sterlin tazminat

Birmingham merkezli Roman Property Group Limited'te yatırım danışmanı olarak çalışan Paula Miluska, hamileliği nedeniyle yaşadığı sabah bulantıları sebebiyle evden çalışma talebinde bulundu.

Ancak işverenı Ammar Kabir, Miluska'yı "belirsiz bir mesaj" ile işten çıkardı.

Kabir, mesajında şirketin "zor bir dönemden geçtiğini" ve "ofiste bulunabilecek birine ihtiyaç duyulduğunu" belirtti.

Mesajın sonunda ise "Umarım yakında görüşürüz, iş dışında konuşacak çok şeyimiz var" ifadesinin yanı sıra "jazz hands" emojisi kullanıldı.

Miluska, işten çıkarılmasının hamileliği nedeniyle olduğuna karar veren istihdam mahkemesi tarafından 93 bin 616 sterlinlik tazminata hak kazandı.

Hamilelik nedeniyle işten çıkarma

Mahkeme kayıtlarına göre Miluska, Mart 2022'de Roman Property Group Limited'te çalışmaya başladı ve Ekim 2022'de hamile olduğunu öğrendi.

Bir ay sonra sabah bulantıları başladı ve giderek artan mide bulantısı nedeniyle çalışma saatlerini düzenlemek zorunda kaldı.

Miluska, işverenine şu mesajı gönderdi: "Ebe hemşirem, şu an için evden çalışmanın en iyisi olacağını söyledi çünkü bu iki hafta hamilelik bulantısının en yoğun olduğu dönem."

Ayrıca, işverenin sağlık ve güvenlik değerlendirmesi yapması gerektiğini de belirtti.

Ancak Kabir, 1 Aralık'ta Miluska'ya bir mesaj göndererek "Ofiste olmadan işlerin yürütülemeyeceğini" belirtti ve "Bunu kişisel algılamamanı umarım, ama gerçekten zorlanıyoruz" dedi.

Miluska, bu mesajın şirketle olan çalışma ilişkisini sona erdirdiğini söyledi.

Mahkeme karari

Miluska, mesajı aldıktan sonra işten çıkarıldığını anlayarak şu yanıtı verdi: "Hamile olduğumu söylediğimden beri anlaşmalı olarak elimden geldiğince evden çalıştım. Ancak sabah bulantılarım nedeniyle işe gidemez hale geldim. Yine de yeni bir müşteri anlaşması sağladım ve buna rağmen şimdi işten çıkarılıyorum?"

Mahkeme hakimi Garry Smart, bu mesajın "objektif olarak istihdam ilişkisinin sonlandırılması anlamına geldiğini" belirtti ve Miluska'nın hamileliği nedeniyle haksız bir şekilde işten çıkarıldığına karar verdi.