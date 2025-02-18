Avusturya’da bıçaklı saldırıyı durduran Suriyeli kurye kahraman ilan edildi

Cumartesi günü gerçekleşen olayda, terör örgütü DEAŞ’tan etkilendiği belirtilen saldırgan, 14 yaşındaki bir çocuğu öldürmüş, beş kişiyi de yaralamıştı.

Avusturya İçişleri Bakanlığı, saldırganın yasal olarak ülkede yaşayan bir Suriyeli olduğunu açıkladı.

Olay sırasında tesadüfen bölgeden geçen Alaaeddin el-Halabi, çevrede büyük bir panik yaşandığını fark etti.

Reuters’a konuşan Halabi, “Birçok insan vardı, bazıları kaçıyor, bazıları korkmuş halde bağırıyordu. Bir kişinin elinde bıçak olduğunu görünce hemen durumun farkına vardım” dedi.

Saldırganı etkisiz hale getirdi

Halabi, saldırganı durdurmak için hızla harekete geçtiğini belirterek, “Aracımla üzerine sürdüm ve ona çarptım. Neyse ki çarpma çok şiddetli olmadı. Amacım sadece onu etkisiz hale getirmekti, kimseye zarar vermek istemedim” ifadelerini kullandı.

Olayın ardından yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Halabi, bazı kişilerin kendisine saldırdığını ve arabasına zarar verdiğini söyledi.

Olay yerine toplanan bazı kişilerin, Almanya’da kısa süre önce meydana gelen benzer bir saldırıyı hatırlatarak kendisini suçladığını belirtti.

Avusturya’nın Villach Belediye Başkanı Günther Albel, Halabi’nin cesur müdahalesini överek, “Kendini tehlikeye atarak olayın daha da kötüye gitmesini önledi. Kendisinin ve olay yerine hızla gelen polis ekiplerinin müdahalesi çok önemliydi” dedi.

“Ben kahraman değilim”

Avusturya basınında kahraman ilan edilen Halabi, bu tanımı reddederek, “Beni kahraman olarak görüyorlar ama ben öyle düşünmüyorum. İnsanlara şunu söylüyorum: Eğer böyle bir şey olursa, müdahale etmelisiniz. Sadece orada durup fotoğraf çekmek ya da video kaydetmek yeterli değil” diye konuştu.

Avusturya, geçtiğimiz yıllarda da benzer saldırılara sahne olmuştu. 2020 yılında Viyana’da düzenlenen terör saldırısında dört kişi hayatını kaybetmiş, saldırgan polis tarafından öldürülmüştü.

Saldırının ardından Avusturya’daki Suriyeli topluluk, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek saldırganın Suriyeli göçmenleri temsil etmediğini vurguladı.

Yapılan açıklamada, “Hiç kimse ülkesini gönüllü olarak terk etmedi. Avusturya’da huzur içinde yaşayan Suriyeliler olarak, toplumsal barışı bozanları desteklemiyoruz” denildi.