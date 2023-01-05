Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79 dolardan işlem görüyor.

Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, zayıf dolar ve Çin'deki COVID-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin talep görünümünü desteklemesi etkili oluyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum, alımların artmasını destekliyor ve fiyatların yükselmesine yol açıyor. Ancak dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi olan ABD ve Çin'deki kısa vadeli ekonomik göstergelerin dalgalı seyir izlemesi nedeniyle devam eden küresel resesyon endişeleri fiyatlardaki yükselişi baskılıyor.

Dün açıklanan Fed tutanakları, üyelerin enflasyonun kabul edilemez seviyede yüksek olduğu ve bir süre daha faizlerin yüksek kalması gerektiğini düşündüklerini gösterdi.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de hükümet, 2023'ün ilk çeyreğinde rafine petrol ürünleri için ihracat kotalarını artırarak, zayıf iç talep beklentilerinin sinyalini verdi.

Brent petrolde teknik olarak 79,02 ile 79,12 dolar aralığının direnç, 78,73 ile 78,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.