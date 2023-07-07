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Dünya
AA 07.07.2023 09:38

Brent petrolün varil fiyatı 76,94 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,94 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 76,94 dolar

Dün 77,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,52 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 76,94 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,20 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'den gelen güçlü yakıt talebi verileri etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azalarak 452 milyon 200 bin varile gerilediğini açıkladı. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 500 bin varil düşüşle 219 milyon 500 bin varil seviyesine geriledi. Stoklardaki düşüş, ülkede yakıtlara yönelik güçlü talep olduğu algısı yaratarak fiyatları destekledi.

Öte yandan, ABD ve Avrupa'da faiz oranlarındaki artışın küresel büyüme ve petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişeleri ise fiyatları baskılamaya devam ediyor.

ABD'de dün açıklanan verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağı ihtimali yüzde 92'ye yükseldi.

Avrupa'da ise dün açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın enflasyonu düşürmek için hala çok yolunun olduğunu ancak enflasyonda önemli bir geri çekilme sağladıklarını ifade etti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken bankanın sene sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,02 ile 77,21 dolar aralığının direnç, 76,83 ile 76,64 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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