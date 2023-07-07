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Dünya
AA 07.07.2023 09:31

İsrail askerlerinden Nablus kentinin Eski Şehir bölgesine baskın

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'daki Nablus kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinden Nablus kentinin Eski Şehir bölgesine baskın

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin Nablus'un Eski Şehir bölgesine yönelik baskınının ardından askerler ile Filistinliler arasında olaylar çıktı. Bu sırada silah sesleri duyuldu.

İsrailli takviye kuvvetlerin de Kudüs Caddesi'nden kente girerek Eski Şehir bölgesine doğru ilerlediği aktarıldı.

İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın Cenin kentine 3 Temmuz'da başlattığı ve yaklaşık 48 saat sürdürdüğü saldırılar, bölgede büyük yıkıma yol açmıştı.

Saldırılarda 4'ü çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20’si ağır olmak yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

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