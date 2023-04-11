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Dünya
AA 11.04.2023 21:36

Bosnalı Sırp lider Dodik: Rusya'ya yaptırımı engelledik

Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, RS'nin Bosna Hersek'in, Rusya'ya yaptırım uygulama kararı almasına izin vermediğini belirtti.

Bosnalı Sırp lider Dodik: Rusya'ya yaptırımı engelledik
[Fotograf: AA]

Dodik, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic ile Banja Luka'da bir araya geldi.

Yapılan görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dodik, Demokratik İlerleme Partisi (PDP) lideri Branislav Borenovic'in "Bosna Hersek, Rusya'ya yaptırım uyguladı" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Dodik, "Sırp Cumhuriyeti, Bosna Hersek düzeyinde, Rusya'ya yönelik herhangi bir yaptırım kararı alınmasına izin vermedi ancak bazılarının RS'deki resmi kurumlardan çok Brüksel'e güvendiğini görüyoruz" dedi.

Bosna Hersek'in Kosova'yı tanımasına da RS'nin engel olduğunu kaydeden Dodik, muhalif partilerin, Rusya'ya yaptırımlar söz konusunda olduğunda sürekli "yalan söylediğini" savundu.

Dodik ayrıca, Cvijanovic'den, Ukrayna-Rusya savaşı devam ettiği sürece, Bosna Hersek ordusunun NATO ile tatbikatların durdurulmasını talep edeceğini sözlerine ekledi.

Rusya'nın Saraybosna Büyükelçiliğinden, Sırp Cumhuriyeti yönetimine "takdir" açıklaması

Öte yandan Rusya'nın Saraybosna Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Rusya ile ikili ilişkilere potansiyel olarak zarar verebilecek kararların devlet düzeyinde uygulanmasına karşı çıkan Sırp Cumhuriyeti yönetiminin ilkeli duruşunu takdir ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı üyeleri tarafından atılmamış tüm adımların geçersiz olduğu kaydedilirken, Bosna Hersek'teki üç kurucu (Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar) halkın mutabakatına dayanarak anlaşmaya varılmayan konular üzerinde karar almanın Dayton Barış Anlaşması'nın temel ilkeleriyle çelişeceği ifade edildi.

Borenovic'in "yaptırım" iddiası

Borenovic, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'e Bosna Hersek'in Rusya'ya yaptırım uygulama kararlarına katılım sağlayıp sağlamadığı yönünde bir soru yönelttiğini kaydetmişti.

Ülkesindeki "yerel siyasilerden" bu hususta cevap alamadığına işaret eden Borenovic, "Beni Bosna Hersek'in, Rusya'ya karşı yaptırımlara katılımına ilişkin resmi AB belgelerine yönlendiren Borrell'den çok özel bir yanıt aldım." iddiasında bulunmuş ve Bosna Hersek'in Rusya'ya yaptırım uygulama kararı aldığını savunmuştu.

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