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Dünya
BBC 11.04.2023 21:10

Güney Afrika'da kendine ölü süsü vererek hapisten kaçan mahkum yakalandı

Güney Afrika'da kendine ölü süsü vererek cezaevinden kaçan Thabo Bester isimli bir hükümlü bir yıl sonra yakalandı.

Güney Afrika'da kendine ölü süsü vererek hapisten kaçan mahkum yakalandı
[Fotograf: AP]

Thabo Bester'in hücresinde kendini ateşe vererek öldüğü düşünülüyordu. Ancak geçen ay yapılan otopsi sonrasında cansız bedenin Bester'e ait olmadığı anlaşıldı.

Cuma günü kız arkadaşı ve bir diğer kişiyle birlikte Tanzanya'da yakalanan hükümlünün, kısa süre içinde Güney Afrika'ya iade edilmesi bekleniyor.

Polis üçlünün Kenya'ya kaçma hazırlığında olduğunu tespit etti.

Facebook'ta tanıştığı kurbanlarına tecavüz ettiği için "Facebook tecavüzcüsü" olarak anılan Bester, 2012'de manken kız arkadaşı Nomfundo Tyhulu'ya tecavüz edip öldürdüğü için hüküm giymişti. Bester, bundan bir yıl önce de başka iki kadına tecavüz suçlamasından dolayı ceza almıştı.

Geçen mayısta Bester'in ölümünün ardından, yerel medya olayla ilgili şüpheleri gündeme taşımıştı.

Martta cansız bedenin Bester'e ait olmadığının anlaşılması üzerine Güney Afrika polisi yeni bir cinayet soruşturması başlatmıştı. Bester'in hücresinde yanmış halde bulunan kişinin başına aldığı darbe sonucu öldüğü anlaşıldı.

Güvenlik şirketi çalışanları kaçmasına yardımcı olmakla suçlandı

Facebook tecavüzcüsünün tutulduğu cezaevini yöneten İngiltere merkezli güvenlik şirketi G4S çalışanları da Bester'in kaçmasına yardımcı olmakla suçlandı.

Şirket, konuyla bağlantılı olarak üç çalışanlarının işine son verildiğini duyurdu.

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