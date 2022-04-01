Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bosna Hersek'te ramazanın gelişi top atışıyla duyuruldu
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ramazanın habercisi ilk top Sarı Tabya'dan atıldı.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ramazanın ilk topu atıldı.
Müslümanlar için kutsal ayın gelişi ramazan topunun atılmasıyla tüm şehre duyuruldu.
Osmanlı'dan beri devam ediyor
Osmanlı döneminden beri devam eden adetlerden olan ramazan topu atma geleneği, Bosna Hersek’in diğer şehirlerinde olduğu gibi Saraybosna'da da yaşatılıyor.
Topçu, ramazanın her günü iftar vaktinde geleneksel kıyafetleri ve başında fesiyle topunu ateşliyor.
Etiketler: Bosna Hersek Ramazan Ayı
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