Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ramazanın ilk topu atıldı.

Müslümanlar için kutsal ayın gelişi ramazan topunun atılmasıyla tüm şehre duyuruldu.

Osmanlı'dan beri devam ediyor

Osmanlı döneminden beri devam eden adetlerden olan ramazan topu atma geleneği, Bosna Hersek’in diğer şehirlerinde olduğu gibi Saraybosna'da da yaşatılıyor.

Topçu, ramazanın her günü iftar vaktinde geleneksel kıyafetleri ve başında fesiyle topunu ateşliyor.