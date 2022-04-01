Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 21:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da bombalı saldırı: 5 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'da Herat Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Herat'ın Cebrail bölgesinde, yöresel bir oyun sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.
Saldırıda 25 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Görgü tanıkları ise saldırıda 10 kişinin öldüğünü öne sürdü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Herat'ın Cebrail bölgesinde genellikle Şiiler yaşıyor.
Etiketler: Afganistan
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