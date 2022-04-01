Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ilk teravih namazı kılındı.

Başta Haydar, İlahiyat, Türk Şehitliği, Ejder Bey, Karakuçur olmak üzere kentteki camilere giden vatandaşlar, ilk teravih namazı ile ramazanın coşkusunu yaşamaya başladı.

COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulanan 2020 ve 2021'deki kısıtlamaların kalkmasıyla Azerbaycanlılar, 2 yılın ardından ilk teravih namazını kılmak için omuz omuza saf tuttu.

Camileri dolduran Azerbaycanlılar, namazın ardından dua etti.