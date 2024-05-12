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Dünya
AA 12.05.2024 05:40

Borrell’den Refah'a kara saldırısı düzenleyen İsrail'e tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Refah'ta sivilleri güvenli olmayan bölgelere gitmeye zorlamanın "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Borrell’den Refah'a kara saldırısı düzenleyen İsrail'e tepki

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından İsrail'in kara saldırısı başlattığı Gazze'nin Refah bölgesi hakkında paylaşım yaptı.

İsrail'in uluslararası hukuka göre sivillerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu aktaran Borrell, "Sivilleri Refah'ın güvenli olmayan bölgelerine gitmeye zorlamak kabul edilemez" ifadesini kullandı.

İsrail'e "Refah'a kara saldırısı yapmama" çağrısını yineleyen Borrell, "Bu zaten vahim olan insani krizi daha da kötüleştirecektir" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail’in hedefindeki kent: Refah
İsrail’in hedefindeki kent: Refah

İsrail ordusu, 7 Mayıs sabahı Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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