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Dünya
AA 12.05.2024 04:17

Hollanda'da Kraliyet Sanat Akademisi İsrailli kurumla iş birliğine son verdi

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki Kraliyet Sanat Akademisi (KABK) yönetimi, Kudüs'teki Bezalel Sanat ve Tasarım Akademisi ile iş birliğini iptal etme kararı aldı.

Hollanda'da Kraliyet Sanat Akademisi İsrailli kurumla iş birliğine son verdi

KABK Öğrenci Birliğinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Akademi yönetiminin, İsrailli kurumlarla iş birliğini sonlandırma taleplerini kabul ettiğini duyurdu.

KABK yönetiminin Hollanda'da bir İsrailli eğitim kurumuyla iş birliğini iptal eden ilk eğitim kurumu olduğu belirtilen açıklamada, kararın olumlu karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, Birliğin, KABK yönetimine ilettiği talepler şöyle sıralandı:

"Bezalel Sanat ve Tasarım Akademisi ile iş birliğini iptal etmesi, Gazze'deki savaşa tarafsız kalma politikasından vazgeçmesi, Akademide Filistinliler için yardım toplanması, Filistin'deki sanat akademileriyle iş birliği kurulması ve Ukraynalı öğrencilerde olduğu gibi Filistinli öğrencilerin de okul ücretinde indirime gidilmesi."

"Hollanda'daki eğitim kurumlarının Gazze Şeridi'ndeki savaşa ilişkin tutumlarını değiştirmeye yönelik çabalarının sonuç vermeye başladığı" ifade edilen açıklamada, benzer kararların diğer Hollandalı eğitim kurumları tarafından da alınması gerektiğinin altı çizildi.

Ulusal basındaki haberlerde, öğrenci birliğinin aylardır Akademi yönetimine baskı yaptığı ve imza kampanyası yürüttüğü aktarılarak, daha önce İsrailli kurumla iş birliğini kesme talebini reddeden Akademi yönetiminin taleplerin artmasının ardından iş birliğini sonlandırma kararı aldığına dikkati çekildi.

Amsterdam Üniversitesi'nde devam eden Filistin'e destek gösterilerine polis müdahale etti
Amsterdam Üniversitesi'nde devam eden Filistin'e destek gösterilerine polis müdahale etti

Hollanda'daki üniversitelerde başlayan eylemler

Aralarında öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin de olduğu Filistin destekçisi gruplar, 6 Mayıs Pazartesi günü Amsterdam Üniversitesi'nin (UvA) Roeterseiland kampüsünde Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla kamp kurmuş ve gece yarısından sonra polis sert şekilde müdahale ederek 125 kişiyi gözaltına almıştı.

7 Mayıs'ta yeniden Roeterseiland kampüsünde toplanan göstericiler, daha sonra yürüyüşe geçerek, UvA'ya ait şehir merkezindeki Binnengasthuis binasında kamp kurmaya başlamıştı.

Polis, 8 Mayıs'ta göstericilere müdahale ederek 36 Filistin destekçisini gözaltına almıştı.

Utrecht Üniversitesi Kütüphanesinin avlusunu işgal eden göstericiler de 7 Mayıs'ta binanın girişine barikat kurarak Filistin'i destekleyen pankartlar asmıştı.

Polis, alanı terk etmemeleri üzerine gece yarısına doğru göstericilere müdahale ederek 50 kişiyi gözaltına almıştı.

Filistin destekçisi göstericiler, 8 Mayıs’ta yeniden Utrecht Üniversitesi'nde toplanmış ve polisin müdahalesinin ardından 40 gösterici üniversiteden uzaklaştırılarak başka bir noktada salıverilmişti.

Hollanda'daki öğrenciler, ülkedeki üniversitelerden İsrail ile bağlantılı kurumlarla çalışmamasını, İsrailli kurumların ya da çalışanlarının içerisinde yer aldığı işbirliklerini sonlandırmasını ve bunu şeffaf bir şekilde yapmasını talep ediyor.

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