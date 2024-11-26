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Dünya
AA 26.11.2024 12:44

Borrell'den katil İsrail'e "Lübnan" çıkışı: Savaşı durdurun, insanları öldürmeyi bırakın

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, G7 toplantısı öncesinde İsrail'e Lübnan'da ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için baskı yapılması çağrısı yaptı.

Borrell'den katil İsrail'e "Lübnan" çıkışı: Savaşı durdurun, insanları öldürmeyi bırakın

Borrell görev süresinin sonuna gelmesi nedeniyle katıldığı son G7 toplantısının girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Lübnan ziyaretini henüz tamamladığını belirten Borrell, sahadaki duruma ilişkin ilk elden bilgi aldığını söyledi.

Borrell, "ABD ve Fransa'nın arabuluculuk yaptığı ateşkes anlaşmasının yapılmaması için hiçbir bahane olamaz." dedi.

Öneride İsrail'in tüm güvenlik endişelerine yanıt verildiğini ifade eden Borrell, "Ateşkesi uygulamamak için hiçbir bahane yok. Aksi takdirde Lübnan dağılacak." diye konuştu.

Borrell, Lübnan'da yaklaşık 4 bin sivil mağdurun bulunduğunu, yüz bin evin yıkıldığını, Lübnan'ın güneyinin tümüyle yok edildiğini dile getirdi.

AB Yüksek Temsilcisi, şunları kaydetti:

"Bugün ateşkes önerisini onaylamak için İsrail'e baskı yapalım. İsrail hükümetinin aşırılıkçı bakanlarından, savaşa devam etmeye, bombalamaya devam etmeye istekli sesler duydum. Her gece, Beyrut şiddetli bir şekilde bombalanıyor. O halde bugün (Binyamin) Netanyahu hükümetinin, ABD ve Fransa tarafından önerilen ateşkes anlaşmasını onaylayacağını umalım. Artık bahane yok, ek talep yok. Savaşı durdurun, insanları öldürmeyi bırakın. Barış hakkında düşünmeye başlayalım."

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD ve Fransa arabuluculuğunda yapılması için çaba gösterilen ateşkes anlaşmasıyla ilgili dün yaptığı açıklamada "Anlaşma yok (Lübnan'da), eğer imzalanırsa da imzalı bir kağıttan daha büyük bir değere sahip olmayacak. Hizbullah'ı parçaladık ve parçalamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşması sağlamaya "yakın" olduklarını ancak henüz kesinleşmediğini duyurmuştu.

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