Yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi daha önce pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan, doktorunun tavsiyesi üzerine bu akşam testler için hastaneye kaldırıldı." ifadesine yer verildi.

55 yaşındaki Başbakan'ın koronavirüs belirtileri göstermeye devam ettiği kaydedilerek, hastaneye kaldırılmasının tedbir amaçlı olduğu vurgulandı.

Koronavirüse yakalanmıştı

Ateş ve öksürük gibi belirtiler gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Johnson, son 24 saat içerisinde kendisinde koronavirüs belirtileri olduğunu ve yaptırdığı testin pozitif sonuçlandığını belirtti.

Kendisini evde izole ettiğini söyleyen Johnson, video-konferans vasıtasıyla işleri yürüteceğini ifade etti.

Johnson ayrıca koronavirüs salgınına karşı gönüllülük esasıyla çalışanlara teşekkür etti.

Boris Johnson kimdir?

Britanyalı muhafazakâr politikacı Boris Johnson 1964 doğumlu.

Temmuz 2019’dan beri İngiltere Başbakanı.

Sert Brexit yanlısı olan Johnson, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması için yürütülen kampanyanın lider figürü konumundaydı.

55 yaşındaki Johnson, 2008-2016 yılları arasında 2 dönem Londra Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

Boris Johnson, 2010-2016 yılları arasında Başbakanlık yapan David Cameron'ın da okul arkadaşı.

Her iki siyasi de önce Eton Koleji, sonra Oxford Üniversitesinden mezun oldu.

Gazetecilik kariyeri

Boris Johnson, eğitim hayatı sonrası da gazetecilik kariyerine başladı.

The Times of London'da kısa bir süre çalışan Johnson, The Daily Telegraph gazetesine geçti ve burada Brüksel muhabiri olarak görev yaptı.

Merkez sağ medyada adından sıkça söz ettirmeye başlayan Johnson, siyasi kariyeri öncesinde son olarak The Spectator'da editör olarak çalıştı.

Aslen Çankırılı

İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson, Osmanlı döneminde Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapan ve İstiklal Mücadelesi'ne karşı tavrıyla bilinen, Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünden Ali Kemal'in torununun oğlu.

2016 yılında Türkiye'ye gelerek resmi temaslarda bulunan Johnson, bir gazetecinin "Çankırılı mısınız?" sorusuna "Kalfat" yanıtını vermişti.