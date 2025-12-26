Puslu 5.8ºC Ankara
Savunma
TRT Haber 26.12.2025 16:43

Haluk Görgün: KGK-84, güdüm teknolojilerinde ulaştığımız seviyenin kanıtıdır

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, F-16 platformundan atılarak hedefini tam isabetle vuran ASELSAN KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti’nin, Türkiye’nin güdüm teknolojilerindeki ileri seviyesini bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, milli imkanlarla geliştirilen KGK-84’ün başarıyla gerçekleştirilen test ve operasyonel süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Küresel muadillerinden ayrışıyor"

Görgün, KGK-84’ün uzun menzilden, önceden belirlenmiş yol noktalarını yüksek hassasiyetle takip edebilme kabiliyetine dikkat çekerek, mühimmatın sahip olduğu ileri teknolojilerle dünyadaki benzerlerinden ayrıştığını vurguladı.

Güdüm kitlerinin sahadaki kararlılığına değinen Görgün, "Milli mühendislik gücüyle geliştirilen güdüm kitlerimiz, Türk savunma sanayiinin sahadaki kararlılığını ve teknolojik yetkinliğini bir kez daha teyit etmiştir. Bu başarılar, yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz kendi teknolojimizi üretme ve millî çözümlerle küresel rekabet gücü kazanma vizyonunun somut çıktılarıdır." ifadelerini kullandı.

"Milli mühendisliğin gurur kaynağı"

Başkan Görgün, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, savunma sanayiindeki eş güdümün önemine işaret etti. Görgün, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

Bu önemli başarıda katkı sunan başta Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli personeline, Başkanlığımız personeline ve milli mühendisliğin gurur kaynağı ASELSAN ailesine emekleri, katkıları ve kararlı duruşları için gönülden teşekkür ediyorum.

Haluk Görgün: KGK-84, güdüm teknolojilerinde ulaştığımız seviyenin kanıtıdır

KGK-84

ASELSAN tarafından geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti (KGK), mevcut güdümsüz genel maksat bombalarını akıllı mühimmatlara dönüştürüyor. Kanat yapısı sayesinde menzili 100 kilometrenin üzerine çıkaran kit, her türlü hava koşulunda, yüksek hassasiyetle hedeflerin imhasına olanak tanıyor. KGK-84, özellikle F-16 ve F-4 uçaklarından atılabilme özelliğiyle Türk Hava Kuvvetleri'nin vuruş gücüne stratejik bir katkı sağlıyor.

