Türkiye, Suriye'deki terör saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin Humus vilayetinde bugün bir camiye yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Saldırıda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, Suriye hükümeti ve halkına başsağlığı dilekleri iletilen açıklamada, Türkiye'nin, istikrarını, güvenliğini, birlik ve beraberliğini tahkim etme iradesini "tüm tahriklere rağmen" sürdüren Suriye'nin yanında olduğu mesajı verildi.

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralanmıştı.