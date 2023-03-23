Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson siyasi geleceği için önemli bir dönüm noktasından geçiyor.

Johnson, koronavirüs salgınında Başbakanlıkta karantina kurallarını ihlal eden partilere katılımıyla ilgili Parlamento’daki Ayrıcalıklar Komitesi’nin karşısına çıktı.

Johnson yaklaşık 3 saat süren savunmasında “Yürekten söylüyorum, meclise yalan söylemedim. Bu açıklamaları iyi niyetle ve bildiklerime dayanarak dürüstçe yaptım.” dedi.

Başbakanlıktaki partilerin kurallara aykırı olduğuna dair kanıt bulunmadığını söyleyen Johnson, partilerde geçirdiği sürenin en fazla 25 dakika olduğunu savundu. "Kuralları ve rehberleri elimizden geldiğince takip ettik" ifadesini kullandı.

Johnson daha önce yaptığı yazılı savunmada partilere katılımıyla ilgili parlamentoyu yanılttığını kabul etmiş ancak bunu "kasıtlı" yapmadığını söylemişti.

2020 ve 2021 yıllarında koronavirüs kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili İngiliz polisi soruşturma başlatmış ve Johnson'a para cezası verilmişti.

Johnson’ın soruşturmanın sonucuna göre parlamentodan ihraç edilme ya da milletvekilliğinden atılma olasılığı bulunuyor.