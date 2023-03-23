1 Ocak 2022'de 38 milyon 516 bin 138 olan ülke nüfusu 1 Ocak 2023'te 39 milyon 566 bin 248'e yükseldi.

Ayrıca, 1957'den bu yana Kanada'nın en yüksek yıllık nüfus artış oranı olan yüzde 2,7 kaydedildi.

Ajans, göçün nüfus artışının yaklaşık yüzde 96'sını oluşturduğunu söyledi.

İstatistik Kanada, artışın kısmen hükümetin işgücü açıklarını hafifletmek için ülkeye göçmen toplama çabalarından kaynaklandığını söyledi.

Ancak hükümet, kalıcı ve geçici göçmen sayısındaki artışın "ülkenin bazı bölgeleri için barınma, altyapı ve ulaşım ve nüfusa hizmet sunumu ile ilgili ek zorlukları da temsil edebileceğini" söyledi.

Başbakan Justin Trudeau, Baby Boomers'ın (1946'dan 1964'e kadar doğan insanlar) yaşlanması nedeniyle ekonomisindeki boşluğu doldurmak için ülkeye daha fazla göçmen çekmek için çaba sarf etti.

Geçen yıl hükümet, 2025 yılına kadar yılda 500 bin göçmeni karşılama planını duyurdu.

Kanada hükümeti, Kanada'nın her yıl yüzde 2,7'lik artışı sürdürmesi halinde, nüfusunun 26 yılda ikiye katlanacağını söyledi.