Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 04:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin meteoroloji uydularını fırlattı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Çin, "Tienmu-1" uydu ağının parçasının oluşturan dört meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi.
Xinhua'nın haberine göre, uydular, Kuaicou-1A taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Ticari meteoroloji hizmetleri için kullanılması amaçlanan uyduların fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
Fırlatış, Kuaicou-1A roketiyle gerçekleştirilen 19'ncu başarılı taşıma görevi oldu.
Adı Çincede "gök ana" anlamına gelen "Tienmu" uydu ağının oluşturan ilk iki uydu, 9 Ocak'ta fırlatılmıştı.
Etiketler: Çin Meteoroloji
Son Haberler
- 04:30
- 03:15
- 04:14
- 02:54
- 04:15
Sıradaki Haber
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan, kongreye yeni askeri güç kullanma yetki talebi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz