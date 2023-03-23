Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Harem-i Şerif'e çıkan dar sokakları, caddeleri ve çarşıları ramazan için rengarenk ışıklar ve kandillerle süslendi.

Mescid-i Aksa'da dün yapılan hilal gözleminin ardından perşembe gününün ramazanın ilk günü olacağının açıklanması üzerine her yaştan binlerce Müslüman ilk teravih namazı için Mescid-i Aksa'ya geldi.

Eski Şehir'in Şam Kapısı bölgesinde yüzlerce Filistinli toplandı. Filistinliler, ilahiler, salavatlar, marşlar ve şarkılar söyleyerek eğlendi. Seyyar satıcıların kurduğu tezgahlar renkli görüntüler oluşturdu.

Harem-i Şerif'te her yıl ramazan ayı boyunca günlük ortalama 10 bin Müslüman ibadet ediyor, bu sayı cuma günleri 150 bine kadar çıkıyor.

Aksa, İslam dünyasının ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor

Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında bulunuyor. Doğu Kudüs'te yaklaşık 200 bin, Batı Şeria'da ise yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla İsrail gözetiminde kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

İsrail yönetimi, Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna alıyor, Müslümanların girişlerine de yaş sınırlaması getiriyor.

Ramazan ayının ortasında Yahudiler için kutsal Hamursuz Bayramı'nın başlaması ve fanatik Yahudi yerleşimci grupların bu dönemde İsrail polisi denetiminde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrıları endişeleri artırıyor. Filistin yönetimi ve uluslararası toplum, ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya Yahudi yerleşimcilerin baskın düzenlenmesine karşı uyarı yapıyor.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı siyasetçi Itamar Ben-Gvir'in Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinde polisten sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığı koltuğunda oturduğu bu dönemde, Filistinlilerin endişeleri artıyor.

İsrail polisi, yaptığı yazılı açıklamada ramazan ayında Kudüs'e takviye birlikler gönderileceğini açıkladı. Polis, fanatik Yahudi yerleşimcilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine ilişkin ise herhangi bir kısıtlama duyurmadı.

Ramazanda gerilim tırmanabilir

Öte yandan İsrail'in de ramazan ayının başlamasıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimin artmasından "endişe ettiği" belirtiliyor.

İsrail basınında, güvenlik birimlerinin ramazan ayında "tansiyonun yükselebileceği yönünde hükümete uyarı yaptığı" aktarılıyor.

İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu, işgal altındaki bölgelerde, yılbaşından bu yana aralarında yaşlı, kadın, çocukların da yer aldığı 89 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsraillilere yönelik saldırılardaysa biri Ukrayna vatandaşı toplam 15 kişi yaşamını yitirmişti.