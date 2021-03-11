Nijerya Medya ve İletişim Stratejisi Sorumlusu Malam İsa Gusau, Borno eyaleti hükümeti ve Kamerun hükümeti iş birliğinde Boko Haram'ın saldırılarından kaçan ve Kamerun'a sığınan 5 bin Nijeryalının ülkesine döndüğünü açıkladı.

Gusau, geri dönenlerin çoğunun 2014'te Borno eyaletindeki Minawo kampından kaçan binlerce Nijeryalı olduğunu söyledi.

Kamerun'a 60 binden fazla Nijeryalının sığındığı aktarıldı.

12 yılda 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında ise en az 2 bin kişi öldü.