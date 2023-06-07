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Dünya
AA 07.06.2023 06:37

Boeing: 787 Dreamliner uçaklarında bulunan kusur nedeniyle teslimatlar etkilenecek

ABD'li uçak üreticisi Boeing, 787 Dreamliner uçaklarında yeni bir kusurun tespit edildiğini ve bu durumun teslimatları geciktireceğini bildirdi.

Boeing: 787 Dreamliner uçaklarında bulunan kusur nedeniyle teslimatlar etkilenecek
[Fotograf: Reuters]

Boeing'den yapılan açıklamada, şirketin envanterlerindeki 787'lerin yatay stabilizatörle ilgili uygun olmayan bir durum nedeniyle incelendiği aktarıldı.

Açıklamada, bu durumun acil bir uçuş güvenliği sorunu olmadığı ve hizmetteki uçakların çalışmaya devam edebileceği belirtildi.

Şirketin açıklamasında, denetimler ve gerekli çalışmaların yakın vadeli teslimatların zamanlamasını etkileyeceği ancak sorunun tüm yıla ilişkin teslimat beklentilerini değiştirmesinin beklenmediği kaydedildi.

Boeing, bu yılın başında bazı 787'lerin gövde bileşeninde yaşanan bir sorun nedeniyle uçakların teslimatını birkaç haftalığına durdurmuştu.

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