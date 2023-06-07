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Dünya
AA 07.06.2023 06:32

ABD, İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli bebeğin ailesine başsağlığı diledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 2 yaşındaki Filistinli bebek Muhammed et-Temimi'nin İsrail askerlerinin kurşunlarıyla hayatını kaybetmesinin acısının "hayal bile edilemeyeceğini" belirterek aileye başsağlığı diledi.

ABD, İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli bebeğin ailesine başsağlığı diledi

Patel, günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince başından vurularak öldürülen bebek Temimi'nin hayatını kaybetmesi hakkındaki soruyu yanıt olarak Patel, "Bir çocuğu kaybetmenin acısının hayal bile edilemeyeceğinden eminim. Trajik bir şekilde yaşamını yitiren bu çocuğun ailesine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Sözcü Yardımcısı, sorumluların belirlenip belirlenmediğiyle ilgili soruya ise "Anladığımıza göre, İsrail Savunma Güçleri olayı soruşturuyor ve genel anlamda sivil kayıplarla sonuçlanan her türlü operasyonla ilgili acil soruşturma yürütüyor." diye cevap verdi.

İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilerin topraklarını işgal etmesinin "iki devletli bir çözümün coğrafi uygulanabilirliğini baltaladığını" belirten Vedant Patel, bu durumun gerginlikleri kışkırttığını ve taraflar arasındaki güveni daha da zedelediğini ifade etti.

Patel, "Bu çatışmayı kalıcı olarak sona erdirmek için uzlaşmaya ve kalıcı barışa giden tek gerçekçi yolun taraflar arasında doğrudan müzakereler olduğunu açıkça belirttik." şeklinde konuştu.

Ayrıca Patel, eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın devrilmesi olayına destek verdiği yönündeki iddiaların "gerçek dışı" olduğunu söyledi.

Sözcü Yardımcısı, "Pakistan siyaseti, Pakistan halkının karar vereceği ve kendi anayasa ve yasalarının himayesinde sürdüreceği bir meseledir. ABD, Pakistan ile uzun süredir devam eden işbirliğimize değer veriyor. Müreffeh ve demokratik bir Pakistan'ı her zaman ABD çıkarları için kritik olarak gördük." ifadelerini kullandı.

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ABD İsrail Filistin Devleti
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