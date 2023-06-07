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Dünya
AA 07.06.2023 06:31

Haiti'de meydana gelen sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 51'e yükseldi

Haiti'de şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e çıktı.

Haiti'de meydana gelen sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 51'e yükseldi

Haiti Sivil Savunma Müdürlüğü (DPC), meydana gelen sel ve heyelan felaketinde ölenlerin sayısının arttığını bildirdi.

Sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 51'e yükselirken, kayıpların sayısı 18, yaralıların sayısının ise 140 olduğu kaydedildi.

Ülke genelinde şu ana kadar 820 ev tamamen yıkılırken, 31 bin 591 evin sular altında kaldığı, 40 bin ailenin ise tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

DPC'den yapılan açıklamada, ülkenin batısının selden ciddi etkilendiği, bölgede barınma, gıda, hijyen ürünleri ve temiz suya ihtiyaç olduğu duyuruldu.

Başbakan Ariel Henry, ulusal ve uluslararası yardımların sağlanması için acil adımların atıldığını belirtti.

Haiti'de, 5 Haziran'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ilk belirlemelere göre 8 kişi kaybolmuş, 15 kişi yaşamını yitirmişti.

Haiti'de 2016'da meydana gelen Matthew Kasırgası'nda 800'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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