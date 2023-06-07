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Dünya
TRT Haber 07.06.2023 04:07

Türkiye - İngiltere ticari ilişkileri

İhracat teşvikleri, İngiltere’deki Türk iş insanlarına tanıtıldı. Avrupalı Türk Markalar Birliği tarafından İngiltere’nin başkenti Londra'da düzenlenen etkinlikte, Türkiye’nin Londra Ticaret Müşavirliği ve iş insanları bir araya geldi.

Türkiye - İngiltere ticari ilişkileri

Türkiye, İngiltere'ye ihracatını artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Avrupalı Türk Markalar Birliği, İngiltere'nin başkenti Londra'da etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Türk iş insanlarına ihracat teşvikleri konusunda bilgi verildi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye ile İngiltere arasındaki olumlu ilişkilerin yatırımlara karşılıklı olarak yansımasına dikkat çekti.

Ertaş şöyle konuştu:

"Bugünkü olumlu atmosferi her düzeyde görüyoruz, hem hükümet hem parlementoda. Ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye, daha fazla ülkemize yatırım çekmeye çalışıyoruz. Londra aynı zamanda önemli bir finans merkezi. Özellikle seçimlerden sonra tekrar ülkemize akışı sağlamaya yönelik çabalarımızı arttıracağız."

Avrupa'daki Türk iş insanlarının bir sonraki hedefi "markalaşma"

Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Vehbi Keleş ise Türk iş insanlarının başarısına vurgu yaptı. Avrupa'daki Türk iş insanlarının bir sonraki hedefinin "markalaşma" olacağını söyledi.

Avrupalı Türk Markalar Birliği etkinliğine, İngiltere’de bulunan çok sayıda iş insanı katıldı.

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