ABD'li eski vali Chris Crhistie de 2024 seçimleri için başkan adayları arasında

ABD basınında yer alan bilgilere göre, New Jersey'de 2010-2018 arası Vali olarak görev yapan politikacı Christie'nin, ABD Federal Seçim Komisyonu'na Cumhuriyetçi Parti'den başkan adaylığı için resmi başvuru yaptığı belirtildi.

60 yaşındaki Christie'nin adaylığı, New Hampshire valisi Chris Sununu ve eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'in adaylık açıklamasından kısa süre sonra geldi.

Christie'yi 2024'te ABD Başkanı olarak görmek isteyen bir grup, geçen hafta bir kampanya başlatmıştı.

Cumhuriyetçi Christie ilk defa, 2016'da Cumhuriyetçi partiden başkan adayı olmuş, fakat ön seçimlerde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın çok gerisinde kalmıştı.

Başkan adaylığını açıklayan adaylar arasında, eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson ve Güney Karolina Senatörü Tim Scott da yer alıyor.