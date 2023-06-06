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Dünya
AA 06.06.2023 23:38

Brezilya Devlet Başkanı, yasa dışı ağaç kesimine yönelik yeni önlem paketini açıkladı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, iklim değişikliğiyle mücadele ve yasa dışı ağaç kesiminin önüne geçmek amacıyla önlem paketini duyurdu.

Brezilya Devlet Başkanı, yasa dışı ağaç kesimine yönelik yeni önlem paketini açıkladı
[Fotograf: AA]

Lula da Silva, Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'da Çevre Bakanı Marina Silva ile bir araya gelerek iklim değişikliği ve yasa dışı ağaç kesiminin önüne geçmek için bir dizi önlem paketini hayata geçirdiklerini belirtti.

Lula da Silva, ağustosta bölge ülkelerinin de katılımıyla Amazon zirvesinin düzenleneceğini hatırlatarak, dünyanın akciğerlerinin korunması için uluslararası iş birliği mekanizmalarını önereceklerini söyledi.

Bölgede uyuşturucu ve kereste kaçakçılığı yapanlara son verilmesi gerektiğini vurgulayan Lula da Silva, "Ekonomik kalkınma ile çevreye özen gösterilmesi arasında hiçbir çelişki yok. Geri kazanılabilecek ve yeniden çok şey üretilebilecek 30 milyon hektar alan var" ifadesini kullandı.

"Bazen zengin ülkeler tutamayacakları sözler verirler"

Lula da Silva, iklim kriziyle mücadelede gelişmiş ülkelerin üzerlerine düşeni yapması gerektiğini anlatarak, "Tarih boyunca ormanları en çok onlar tahrip etti ve çevreye zararlı gazları en çok onlar yaydı. Bazen zengin ülkeler tutamayacakları sözler verirler, maalesef verilen sözler tutulmadı. Oysa insan yaşamına son veren savaşlara milyonlarca dolar harcandı." değerlendirmesinde bulundu.

Önceki Devlet Başkanı aşrı sağcı Jair Bolsonaro döneminde Amazonda ormansızlaşma had safhaya ulaşmıştı.

Lula da Silva, hükümetleri döneminde Amazon Ormanlarının korunmasına öncelik verileceğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneleceklerini belirtmişti.

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