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AA
HABER GİRİŞ
22.12.2023 20:17
, 22.12.2023 20:32
SON GÜNCELLEME
22.12.2023 20:32
BMGK'den Gazze için "acil adım atılması" kararı
BMGK'de, Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısı kabul edildi
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BMGK'den Gazze için "acil adım atılması" kararı
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