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Dünya
AA 22.12.2023 20:17

BMGK'den Gazze için "acil adım atılması" kararı

BMGK'de, Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısı kabul edildi

BMGK'den Gazze için "acil adım atılması" kararı

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