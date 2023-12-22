Çok Bulutlu 7.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.12.2023 19:17

BM Özel Raportörü Betancur: İsrail, Gazze'nin nüfus yapısını değiştirmeyi hedefliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Paula Gaviria Betancur, İsrail'in, Gazze'deki işgal altındaki bölgelerde "tahliye talimatları, sivillere ve sivil altyapılara sistematik saldırılar" ile Gazze'nin nüfus yapısını "kalıcı olarak değiştirmeyi hedeflediği" konusunda uyardı.

BM Özel Raportörü Betancur: İsrail, Gazze'nin nüfus yapısını değiştirmeyi hedefliyor
[Fotograf: AA]

Ülke içinde yerinden edilen kişiler alanında BM Özel Raportörü olan Betancur, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yerinden edilen kişilere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada Betancur, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinin tahliye edilmesi talimatına ilişkin bölgedeki sivillerin güvenliğine ilişkin "verdiği sözden caydığını" kaydetti.

Betancur, İsrail'in Gazze'de işgal altındaki bölgelerde "tahliye talimatları, sivillere ve sivil altyapılara yönelik sistematik saldırıları" ile Gazze'deki nüfus yapısını "kalıcı olarak değiştirmeyi hedeflediği" konusunda uyardı.

Gazze'nin kuzeyindeki kişilerin, güneydekilerle "tekrar zorla yerinden edildiğini" vurgulayan Betancur, "Gazze halkının yarın gidebileceği neresi kaldı?" dedi.

Betancur, "Gazze'nin konut ve sivil altyapılarının yerle bir edilmesi, yerlerinden edilen Gazzelilerin evlerine dönmelerine ilişkin herhangi gerçekçi olasılığı engelliyor ve İsrail'in Filistinlileri topluca zorla yerinden ettiği tarihi tekrarlıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in eylemlerinin, "toplu cezalandırma ve zorla yerinden etme gibi savaş suçu" olabileceğine ilişkin endişelerini yineleyen Betancur, şunları kaydetti:

"İsrail'e, sivillere saldırılarını derhal sonlandırması ve Gazze'nin nüfus yapısını, topluca zorla yerinden etme yöntemiyle değiştirmeye yönelik harekatını sonlandırması, kalıcı ateşkesi yürürlüğe koyması, insani yardımın kısıtlanmadan geçişine izin vermesi ve kalan esirlerin güvenli şekilde serbest bırakılması için diyaloğa öncelik vermesi için çağrı yapıyorum."

"7 Ekim sonrası Gazzelilerin yüzde 85'i yerinden edildi"

Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 85'inin, 7 Ekim'deki saldırılardan bu yana ülke içinde yerinden edildiğine dikkati çeken Betancur, bu kişilerin, gıda, su, elektrik, sağlık hizmetleri, temizlik ve barınma gibi ihtiyaçlara erişiminin zor olduğu, bulaşıcı hastalıkların artış gösterdiği aşırı kalabalık yerlerde yaşadığını aktardı.

Betancur, söz konusu yaşam şartlarının, kış mevsiminde "daha da kötüleşeceğine" işaret ederek, uluslararası toplum ile İsrail'in ortaklarına, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunun "alenen göz ardı edildiğinin" farkına varmaları çağrısında bulundu.

İsrail'in "tahliye talimatı verdiği bölgelerdeki ve sözde güvenli alanlardaki sivillerin, ayrım gözetmeyen saldırıların hedefi olduğunu" vurgulayan Betancur, "Birçok kişi daha önce bunu söyledi ama ne kadar söylense az. Gazze'de güvenli yer yok." ifadesini kullandı.

Betancur, İsrail'in bölgedeki ihtiyaçları "kesmesinin" sivilleri "korkunç durumlarda" bıraktığını kaydederek, Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan insani yardımların geçişinin önemine vurgu yaptı.

ETİKETLER
Gazze İsrail Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Hamas'tan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:32
BMGK'den Gazze için "acil adım atılması" kararı
20:17
AK Parti ve MHP heyetleri 13. kez bir araya geldi
20:00
Saldırılarını sürdüren İsrail en az 76 Filistinliyi daha katletti
19:32
ABD medyası: İsrail ABD'nin verdiği bombalarla Gazze'deki güvenli alanları vurdu
19:16
TBMM Dışişleri Komisyonu İsveç'i görüşecek
19:08
Hamas'tan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Fransız askerleri Nijer'den ayrılıyor
Fransız askerleri Nijer'den ayrılıyor
FOTO FOKUS
Şükür secdesi yapan Filistinli: Türkiye bize yardım elini uzattı
Şükür secdesi yapan Filistinli: Türkiye bize yardım elini uzattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ