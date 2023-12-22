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Dünya
AA 22.12.2023 19:05

Hamas'tan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

Hamas, İsrail'in Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engellemesini ve onlara yönelik saldırılarını, "Filistin halkına karşı yürüttüğü kapsamlı savaş durumunun devamı" olarak değerlendirdi.

Hamas'tan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

Hamas'tan, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazını 11 haftadır engelleyen İsrail polisinin cuma namazını Aksa çevresinde kılmak isteyen Filistinlilere saldırısıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin Kudüs'teki Filistin halkımıza yönelik kısıtlamaları sıkılaştırması, Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engelleyerek onlara saldırması, düşmanın halkımıza, kutsallarımıza, topraklarımıza ve milletimize karşı yürüttüğü kapsamlı savaşın devamıdır." ifadelerine yer verildi.

Filistin halkının bu saldırı ve ihlallere karşı cesaret ve fedakarlıkla karşı çıktığı belirtilen açıklamada, Filistinlilerin, İsrail'in Yahudileştirme siyasetine de geçiş vermeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'da gerilimin tırmanması tehlikesi" konusunda uyarıda bulunularak, İslam İşbirliği Teşkilatına ve Arap Birliğine, Mescid-i Aksa'yı ve Müslüman ile Hıristiyanların kutsal mekanlarını, "İsrail'in terör saldırılarından korumak için" ciddi ve etkili adımlar atması çağrısında bulunuldu.

Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki sokakları demir bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlıların da Aksa'ya girişine izin vermemişti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya alınmayan ve cuma namazını Aksa'nın çevresindeki mahallelerde kılmak için toplanan Filistinlilere saldırmıştı.

Filistinlilere yoğun gaz bombasıyla saldıran İsrail polisine Filistinli gençler ise ateş yakarak karşı koymaya çalışmıştı.

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