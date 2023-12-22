ABD medyası: İsrail ABD'nin verdiği bombalarla Gazze'deki güvenli alanları vurdu

New York Times'ın yapay zeka destekli görsel kanıt analizine dayandırdığı haberine göre, İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının ilk 6 haftasında siviller için güvenli olarak belirlediği alanlarda en büyük ve en yıkıcı bombalarından biri olan MK-84'ü kullandı.

Gazete, Gazze'nin güneyindeki uydu görüntülerini tarayan bir yapay zeka aracı sayesinde bölgede oluşan çapı 12 metreden büyük bomba kraterlerini inceledi.

Mühimmat uzmanları, Gazze'nin hafif kumlu topraklarında genellikle yalnızca 2 bin kiloluk bombaların bu büyüklükte kraterler oluşturduğunu belirtirken, taramalar sonucunda uydu ve dron görüntülerinden 208 krater tespit edildi. Bununla birlikte sınırlı uydu görüntüleri ve bombanın etkilerindeki farklılıklar nedeniyle tespit edilemeyen daha fazla krater olabileceği ihtimaline de dikkati çekildi.

Araştırma sonucunda İsrail'in, Gazze'nin güneyinde siviller için güvenli olarak belirlediği alanlarda yaklaşık 1 ton ağırlığa sahip MK-84 bombalarını kullandığı tespit edildi.

Bu büyüklükteki bombalar birçok Batılı ordu tarafından kullanılırken mühimmat uzmanları, bunların "nüfusun yoğun olduğu bölgelere neredeyse hiç atılmadığını" belirtti.

İsrail'in 77 gündür bombaladığı Gazze Şeridi, yaklaşık 362 kilometrekarelik bir arazide 2 milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor.

Konuyla ilgili gazetenin sorusunu yanıtlayan İsrail ordusundan bir sözcü, "İsrail'in önceliğinin Hamas'ı yok etmek olduğunu ve bu soruların daha sonraki aşamalarda ele alınacağını" söyledi. Sözcü ayrıca İsrail güçlerinin, "sivil kayıpları azaltmak için uygulanabilir tedbirler aldığını" iddia etti.

Gazze'de soykırıma varan saldırılarını sürdüren İsrail'e askeri destek dahil her türlü desteği veren ABD yönetimi, bu desteği nedeniyle uluslararası kamuoyundan kendisine yöneltilen tepkiler sonrasında, Tel Aviv'den sivil kayıplarını azaltması için çaba harcamasını istemişti.

ABD, İsrail'e 5 binden fazla MK-84 gönderdi

New York Times, ABD'nin Gazze'de hastaneleri, okulları ve yerleşim yerlerini bombalayan ve 20 bini aşkın Filistinliyi öldüren İsrail'e, saldırıların başladığı ekim ayından bu yana 5 binden fazla MK-84 tipi bomba gönderdiğinin bilgisini verdi.

- CNN: Analizler, İsrail'in Gazze'ye 500'den fazla 910 kilogramlık bomba attığını gösteriyor

ABD'nin CNN televizyonunun yapay zeka şirketi "Synthetaic" ile ortak yaptığı araştırma analizlerine dayandırdığı habere göre ise İsrail, Gazze'de saldırılarının ilk ayında 910 kiloluk yüzlerce bomba attı.

Bu bombaların çoğunun 300 metreden daha uzaktaki insanları öldürebilecek veya yaralayabilecek kapasitede olduğuna dikkati çekildi.

Haberde, saldırıların ilk haftalarına ait uydu görüntülerinde, 910 kilogramlık bombaların geride bıraktığı kraterlerle eşleşen ve çapı 12 metrenin üzerinde 500'den fazla kraterin tespit edildiği aktarıldı.

Bu bombaların, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı Irak'ın Musul kentine saldırıları sırasında attığı en büyük bombalardan dahi 4 kat daha ağır olduğunun altı çizildi.

"Gazze'ye bombardımanının yoğunluğu Vietnam'dan bu yana görülmedi"

CNN'in analiz raporlarını inceleyen eski Birleşmiş Milletler (BM) savaş suçları araştırmacısı Marc Garlasco, İsrail'in Gazze'ye yönelik ilk haftalardaki bombardımanının yoğunluğunun "Vietnam'dan bu yana görülmediğini" söyledi.

Garlasco, "Bir karşılaştırma yapmak için Vietnam savaşına dönmeniz gerekir. Her iki Irak savaşında bile hiçbir zaman bu kadar yoğun olmamıştı." ifadelerini kullandı.

Silah ve savaş uzmanları, sivil kayıpların aşırı yüksek olmasının, ABD tarafından İsrail'e verilen yaklaşık 1 tonluk bombaların Gazze gibi nüfus yoğunluğu yüksek bir bölgede kullanılmasından kaynaklandığını belirtiyor.

İsrail'in 77 gündür Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 57 Filistinli öldürüldü, 53 bin 320'den fazla kişi yaralandı.

Enkaz altında da binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.