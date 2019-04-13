BM Güvenlik Konseyi, ABD ve konseydeki Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülkenin talebi üzerine kapalı oturumda toplandı.

Toplantının ardından Christoph Heusgen, AB üyesi ülkeler Fransa, İngiltere, Polonya, Almanya ve Belçika adına açıklama yaptı.

BMGK pazartesi tekrar toplanabilir

Heusgen, BM Güvenlik Konseyinin Sudan'daki durumu izlemeye devam edeceğini belirterek, konseyin sahadaki duruma göre pazartesi günü tekrar toplanabileceğini belirtti.

Tüm taraflara itidal çağrısı yapan Christoph Heusgen, çözümün barışçıl olması gerektiğine inandıklarını ve bu çözümün değişim isteyen Sudan halkının iradesini yansıtması gerektiğini fade etti.

Heusgen, ''Sudan'da güvenilir ve kapsayıcı bir siyasi geçiş süreci görmek isiyoruz.'' dedi.

BMGK Sudan'daki durumu izlemeye devam edecek

Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour el Otaibi de konseyin Sudan'daki durumu izleyeceğini, ancak şu aşamada bir açıklama yapmayacağını söyledi.

Otaibi, bu durumun Sudan'ın iç meselesi olduğunu ve müdahale edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, dün devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ordunun yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını bildirmişti. Bin Avf daha sonra "Askeri Geçiş Konseyi Başkanı" sıfatıyla yemin ederek göreve başlamıştı.

Anayasanın askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin feshedildiğini açıklayan Bin Avf, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını kaydetmişti.

Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf, kısa süre önce Sudan devlet televizyonundan, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

Cumartesi günü yeniden alevlenen protestoların ardından Sudan ordusu dün sabah önemli devlet kurumlarını kuşatmış, iktidardaki Ulusal Kongre Partisinden onlarca ismi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA