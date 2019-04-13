Dünya

Sudan Savunma Bakanı görevinden ayrıldı

12 Nisan 2019 Cuma 22:51 - Son Güncelleme 13 Nisan 2019 Cumartesi 00:00

Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı oldu. Konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Kemal Abdulmaruf görevinden alındı. Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Arap devletlerinden destek istedi Sudan'da askeri darbe Sudan Askeri Geçiş Konseyi yeni başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan yemin ederek göreve başladı. Kaynak: AA

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