Dünya
Sudan Savunma Bakanı görevinden ayrıldı
12 Nisan 2019 Cuma 22:51 - Son Güncelleme 13 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.
Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı oldu. Konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Kemal Abdulmaruf görevinden alındı.
Sudan Askeri Geçiş Konseyi yeni başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan yemin ederek göreve başladı.
Kaynak: AA
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