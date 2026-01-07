Açık 6ºC Ankara
AA 07.01.2026 21:22

BM'den Suriye'deki çatışmalarda taraflara 10 Mart anlaşmasına uyma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’de SDG’nin saldırıları ile başlayan çatışmalarla ilgili haberlerden derin endişe duyduğunu belirterek, tüm taraflara 10 Mart anlaşmasını uygulamak için müzakere çağrısında bulundu.

BM'den Suriye'deki çatışmalarda taraflara 10 Mart anlaşmasına uyma çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Halep’te SDG'nin saldırıları sonucu Suriye ordusuyla çıkan çatışmalara ilişkin Dujarric, "Genel Sekreter'in, Halep'teki çatışmaların ardından sivillerin ölümü ve yaralanmasıyla ilgili haberlerden endişe duyduğunu size bildirebilirim. Tüm tarafları hem askeri hem de siyasi alanlarda esneklik ve iyi niyet göstermeye ve 10 Mart anlaşmasını tam olarak uygulamak için müzakerelere derhal yeniden başlamaya teşvik etmeye devam ediyoruz" dedi.

Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivilleri ve sivil altyapıyı koruma yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatan Dujarric, tüm aktörlere derhal gerilimi azaltma ve azami itidal gösterme çağrısında bulundu.

Halep'teki son çatışmalar

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan SDG saldırılarında 1 asker ve 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da SDG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanı'nda da uçuşlar askıya alınmışt'.

Terör örgütü SDG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

