AA 07.01.2026 21:19

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Grönland gerilimi üzerine gelecek hafta Danimarka ile görüşeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarının ardından artan gerilim üzerine Danimarkalı yetkililer ile gelecek hafta görüşeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Grönland gerilimi üzerine gelecek hafta Danimarka ile görüşeceğiz

Rubio, Kongre binasında basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Grönland'a olası askeri müdahalesi ihtimaline ilişkin soruya yanıt veren Rubio, "Danimarka ya da askeri müdahale hakkında konuşmak için burada değilim. Gelecek hafta onlarla görüşeceğim. Bu konuları o zaman konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Rubio ayrıca, Trump'ın Grönland'a yönelik ilgisinin yeni olmadığını belirtti.

Trump'ın ilk görev döneminde de bu konuyu gündeme getirdiğini dile getiren Rubio, önceki ABD yönetimlerinin de Grönland'ın elde edilmesine yönelik seçenekleri değerlendirdiğini savundu.

Trump'ın Grönland açıklaması

ABD Başkanı Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" söylemişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

ABD Grönland Donald Trump
