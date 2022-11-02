Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasına geri dönmesini memnuniyetle karşıladı.

Türkiye'ye diplomatik çabaları nedeniyle teşekkür eden Guterres, anlaşmanın yenilenmesi ve Rusya'nın gıda ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılması için de tüm taraflarla görüşmeye devam ettiğini aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, BM'nin katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantileri aldıklarını belirterek, "Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek" açıklamasında bulunmuştu.