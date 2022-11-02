Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin: Türkiye’ye tahıl tedarikini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabaları nedeniyle engellemeyeceğiz
[Fotograf: AFP]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Rusya, Ukrayna’dan Türkiye’ye tahıl tedarikini, tarafsızlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoksul ülkeler için verdiği çaba nedeniyle gelecekte de engellemeyecek.
Putin, "Rusya, Ukrayna tarafından verilen garantilerin ihlal edilmesi durumunda (tahıl) anlaşmadan çekilme hakkını kendisinde saklı tutuyor.
Rusya, Ukrayna’dan Türkiye’ye tahıl tedarikini, tarafsızlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoksul ülkeler için verdiği çaba nedeniyle gelecekte de engellemeyecek." açıklamasını yaptı.
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Etiketler: Gıda Rusya Son Dakika Ukrayna Vladimir Putin
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