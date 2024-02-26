BM'de işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani durum ele alındı

BM Cenevre Ofisi'nde Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin başkanlığında günün en geniş katılımlı toplantısına, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç'in yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ve çok sayıda diğer ülkenin üst düzey temsilcisi katıldı.

Büyükelçi Begeç, burada yaptığı konuşmada, Gazze için ateşkes ve insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması çağrısında bulundu.

Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta hükmettiği ihtiyati tedbir kararlarının bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Begeç, bu kararların uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Begeç, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Filistinliler için önemine işaret etti.

Büyükelçi Begeç, Türkiye'nin Filistin konusunun siyasi çözümü için uluslararası toplumla işbirliğini devam ettireceğini vurguladı.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 55. Oturumu kapsamında "İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İnsan Hakları" durumu başlıklı toplantıda, çoğunluğu Müslüman ülkeler olmak üzere Finlandiya, Norveç, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinin temsilcileri, "Gazze'deki insani acının sona ermesi, ateşkes ve insani yardıma erişim" çağrısında bulundu.

Yetkililer, ateşkes sağlanarak tüm sivillerin yaşamının korunmasına yönelik garantilere ulaşmanın önemini vurgularken, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırmasının "korkunç sonuçlara" yol açacağına dikkati çekti.