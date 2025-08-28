Açık 27.6ºC Ankara
Dünya
AA 28.08.2025 14:40

BM: Yemen'deki şiddetli yağış ve kuvvetli fırtınalar 46 bin 500'den fazla kişiyi etkiledi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de ağustos başından bu yana etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli fırtınaların 46 bin 500'den fazla kişiyi etkilediğini belirtti.

BM: Yemen'deki şiddetli yağış ve kuvvetli fırtınalar 46 bin 500'den fazla kişiyi etkiledi
[Fotograf: AA]

IOM'dan, Yemen'deki mevcut hava durumunun etkilerine ilişkin yapılan açıklamada, "Şiddetli yağışlar ve kuvvetli fırtınalar evleri yıktı, geçim kaynaklarını yok etti ve halihazırda güvencesiz koşullarda yaşayan binlerce aileyi yerinden etti. Bu durumdan 46 bin 500'den fazla kişi etkilendi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Yemen Misyon Şefi Abdusattor Esoev, ülkedeki sel felaketinin, birçok şeyini kaybetmiş aileler için bir başka yıkıcı darbe olduğunu vurguladı.

Esoev, şunları kaydetti:

"İnsanlar bir kez daha evsiz, eşyasız ve güvenlik duygusundan yoksun kaldı. Korunmaya, yardıma ve her şeyden önemlisi uluslararası toplumun yanlarında durmasına ihtiyaçları var."

Yemen Birleşmiş Milletler Göç
