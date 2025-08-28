Açık 27.6ºC Ankara
Dünya
AA 28.08.2025 14:10

Gazze’deki UNRWA çalışanı İsrail yüzünden 19 kez yer değiştirmek zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze’deki bir çalışanının, İsrail 7 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırıların ardından 19 kez yer değiştirmek zorunda kaldığını açıkladı.

Gazze’deki UNRWA çalışanı İsrail yüzünden 19 kez yer değiştirmek zorunda kaldı

UNRWA’nın ismi açıklanmayan çalışanı, UNRWA’nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda paylaşılan açıklamasında, "Bu, yer değiştirdiğim 19. sefer ve evime döndükten kısa bir süre sonra evimden ayrılmak zorunda kalmak bir rüya gibi geliyor." ifadelerine yer verildi.

Çalışan, bu ifadeyi, yaşlı bir kişi ve çocuklardan oluşan bir Filistinli ailenin yıkım ortasında eşyalarını eşek arabasına yükleyerek göç ettiğini gösteren kendi çektiği bir fotoğrafla paylaştı.

UNRWA, fotoğrafın altına, "Ajansımızın bu fotoğrafı çeken çalışanı, Gazze’de savaşın başlamasından bu yana 19 kez yer değiştirmek zorunda kaldı." notunu ekledi.

Ajans, İsrail’in sürekli bombardıman ve tahliye emirlerinin, Filistinli aileleri "tekrar göç etmeye zorladığını" ve Gazze’deki insanların ""aç ve yorgun olduğunu, bunun durması gerektiğini" vurguladı.

Gazze’nin kuzeyinde, İsrail ordusunun bombardımanını artırması ve halkı tahliye etmeye zorlayan uyarılarının ardından yeni bir zorunlu göç dalgası yaşanıyor.

Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
