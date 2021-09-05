Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 6 Ağustos'ta, İngiliz diplomat Martin Griffiths'in yerine, BM Yemen Özel Temsilciliği görevine İsveçli diplomat Grundberg'i atamıştı.

Grundberg, BM Yemen Özel Temsilciliğinin Twitter hesabından yayımladığı video mesajda, görevine resmen başladığını duyurarak, "Bu önemli görevden dolayı onur ve şeref duyuyorum" dedi.

Kalıcı barış için elimden geleni yapacağım

Yüklendiği sorumluluğu, görevinin büyüklüğünü, Yemen sorununun karmaşıklığını ve önündeki zorlukların farkında olarak görevi kabul ettiğini vurgulayan Grundberg, "Bununla beraber Yemen'de kalıcı ve adil barışın sağlanmasına katkıda bulunmak için elimden gelen her şeyi yapacağıma sizi temin ederim" ifadesini kullandı.

Hans Grundberg, Yemen'in geleceği için ilgili taraflara ortak sorumluluklarını hatırlatacaklarını belirterek, ofisinin Yemenli tarafların fikirlerini dinlemek için her zaman hazır olacağını söyledi.