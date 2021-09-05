Madrid'in 65 kilometre güneyinde bulunan 1700 nüfuslu Villaseca de la Sagra'daki şenlikte katılımcılar kaçtı, boğalar kovaladı.

Etkinlikte yaralanan kimsenin olmadığı aktarıldı.

Sağlık kısıtlamaları kapsamında, 5-12 Eylül tarihleri arasında her gün 900'e kadar kişinin koşuya katılmasına izin verildiği bildirildi.

Boğa güreşlerine tepki var

Boğa koşularının ardından yapılan boğa güreşleri ise tartışma konusu.

Ülkede geçen yıl yapılan bir ankete göre halkın yüzde 47'si boğa güreşlerinin yasaklanmasını gerektiğini söylüyor.