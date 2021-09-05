Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 16:22Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İspanya'da salgının başından bu yana ilk boğa koşusu
İspanya'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana ilk boğa koşusu etkinliği düzenlendi. Villaseca de la Sagra'da 10 boğa, yüzlerce kişiyi kovaladı.
Madrid'in 65 kilometre güneyinde bulunan 1700 nüfuslu Villaseca de la Sagra'daki şenlikte katılımcılar kaçtı, boğalar kovaladı.
Etkinlikte yaralanan kimsenin olmadığı aktarıldı.
Sağlık kısıtlamaları kapsamında, 5-12 Eylül tarihleri arasında her gün 900'e kadar kişinin koşuya katılmasına izin verildiği bildirildi.
Boğa güreşlerine tepki var
Boğa koşularının ardından yapılan boğa güreşleri ise tartışma konusu.
Ülkede geçen yıl yapılan bir ankete göre halkın yüzde 47'si boğa güreşlerinin yasaklanmasını gerektiğini söylüyor.
Etiketler: İspanya
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