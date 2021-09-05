Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin Fransa'daki kongresinden ciddi uyarılar çıktı.

Birliğin verilerine göre, dünyadaki 138 bin 374 türün yüzde 30'u yok olma tehdidiyle karşı karşıya...

Komodo ejderi de risk altında

Kırmızı listeye son olarak komodo ejderi eklendi. Hayvanları yok eden faaliyetlerin başında avcılık geliyor.

Aşırı avlanma yüzünden köpek balığı türlerinin üçte biri kırmızı listede.

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre, yılda 800 bin ton köpek balığı yakalanıyor ancak gerçek rakamın bunun iki-üç misli olduğu tahmin ediliyor.

İklim değişikliği ve beraberinde denizlerin yükselmesi ile birlikte bazı türlerin yok olma ihtimali de uzmanları endişelendiriyor.

Uzmanlar bu haliyle türlerin yok olmasının dünyadaki yaşamın devamı açısından iklim değişikliği kadar ciddi bir tehlike olduğu konusunda uyarıyor.

Ton balığının yok olma tehlikesi ortadan kalktı

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nden bir de iyi haber geldi. Kırmızı Liste”de yer alan 4 ton balığı türünde 10 yıldır sürdürülen çalışmalar sonuç verdi.

Bu türlerin yok olma tehlikesi ortadan kalktı.