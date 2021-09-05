Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayı etrafında silah sesleri
Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah sesleri geldi.
Silah atışlarının uzun süre devam ettiği, olayda askeri darbe girişimi ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.
Resmi makamlardan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afrika
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