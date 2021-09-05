Azerbaycan Hava Yollarından yapılan açıklamaya göre, şirketin filosundaki en büyük yolcu uçağı olan "Airbus A340-500" uçağı inşaatı devam eden havalimanına test uçuşu yaparak indi.

"Karabağ" ismi verilen uçakla Bakü'den Füzuli'ye gazeteciler taşındı ve yolculuk yaklaşık 35 dakika sürdü.

[Fotoğraf: AA]

Ayrıca "Boeing 747-400" kargo uçağı ile Füzuli'deki havalimanına uçuş gerçekleştirildi. Bu uçakla Karabağ'a ilk kez hava yoluyla kargo ulaştırıldı.