Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Füzuli'de inşa edilen havalimanına test uçuşları sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan'ın, Ermenistan işgalinden kurtarılan Füzuli kentinde inşa edilen yeni havalimanına test uçuşları devam ediyor.
Azerbaycan Hava Yollarından yapılan açıklamaya göre, şirketin filosundaki en büyük yolcu uçağı olan "Airbus A340-500" uçağı inşaatı devam eden havalimanına test uçuşu yaparak indi.
"Karabağ" ismi verilen uçakla Bakü'den Füzuli'ye gazeteciler taşındı ve yolculuk yaklaşık 35 dakika sürdü.
[Fotoğraf: AA]
Ayrıca "Boeing 747-400" kargo uçağı ile Füzuli'deki havalimanına uçuş gerçekleştirildi. Bu uçakla Karabağ'a ilk kez hava yoluyla kargo ulaştırıldı.
Etiketler: Azerbaycan Hava Yolu
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