Toshiba çip krizinin devam edeceğini açıkladı
Salgın nedeniyle otomotiv sektöründeki çip sıkıntısı üretim ve satışları etkiliyor. Otomotiv şirketleri art arda üretimde yavaşlamaya gidiyor. Teknoloji şirketi Toshiba'dan yapılan açıklama çip krizinin 2022'nin sonuna kadar süreceğine işaret ediyor.
"Çip krizi 2023'e kadar sürecek."
Açıklama, önemli çip üreticilerinden Japon şirket Toshiba'dan geldi.
Çiplere yönelik talebin fazla olması nedeniyle arz-talep dengesinin Eylül 2022'ye kadar sağlanamayacağı bu yüzden sıkıntıların 2023'e kadar devam edeceği açıklandı.
"Çip üretimi için malzeme yetersiz"
Şirketin yaşadığı tedarik sıkıntısının nedeninin malzeme yetersizliği ve ihtiyacın gitgide artması olduğu vurgulanırken üretimi artırmak için 2024 yılına kadar 545 milyon dolarlık yatırım yapılacağının altı çizildi.
Toshiba, ekran kartları, oyun konsolları ve birçok teknolojik cihazda güç idaresinden sorumlu çipler üretiyor.
Otomotiv sektörü krizden etkilendi
Salgın nedeniyle çip tedarikinin akıllı telefon gibi elektronik ürünlere kayması nedeniyle otomotiv sektöründe ciddi bir çip tedarik sıkıntısı yaşanıyor.
Amerikan Ford ve General Motors şirketleri dünya genelinde üretimde kesintiye gitti.
Japon Toyota da üretimini yüzde 40 düşüreceğini açıkladı.