Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 12:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tulumbadan su içen fil gündem oldu
Hindistan’da doğal kaynak bulamayan filin su içmek için tulumbayı kullanması gündem oldu.
Hindistan Sanitasyon ve Su Bakanlığı, su tasarrufunun önemine dikkat çekmek için göl veya gölet gibi doğal bir kaynak bulamayan bir filin su içmek için tulumbayı kullandığı anlara ait görüntüleri paylaştı.
Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Bakanlıktan su tasarrufu vurgusu
Görüntülerde, içme suyuna ulaşmak için hortumuyla tulumbayı kullanan filin, sadece susuzluğunu giderecek kadar içerek suyu ziyan etmediği görüldü.
Bakanlık, filin insanların aksine suyu ziyan etmemesini vurgulayarak suyun her damlasının önemli olduğuna vurgu yaptı.
Etiketler: Doğal Kaynaklar Hindistan Su Kaynakları
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